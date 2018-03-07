وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله العاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز.



وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة البريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري محادثات مع ولي العهد السعودي في مقر إقامتها الريفي يوم الخميس، وذلك في إشارة أخرى إلى الأهمية التي توليها لندن للزيارة.



وحسب رويترز، قالت المصادر الثلاثاء إن اللقاء في قصر تشيكرز، الذي يعود إلى القرن السادس عشر ويقع على بعد 60 كيلو مترا شمال غربي لندن، سيكون إضافة إلى اجتماع آخر في مكتب ماي في لندن الأربعاء أعلن عنه سابقا.



وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.



ويظهر إدراج قصر تشيكرز الفاخر وكذلك اجتماعين مع العائلة الملكية البريطانية إلى أي مدى تستعد لندن لاستقبال ضيفها الكبير.