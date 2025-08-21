وطلبت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من وولمارت سحب ثلاث دفعات من روبيان مجمد يحمل علامة "جريت فاليو" من المتاجر، بعد أن اكتشف مسؤولون اتحاديون وجود نظير مشع يُعرف باسم السيزيوم-137 في حاويات شحن وعينة من الروبيان المغلف المستورد من إندونيسيا.

وقالت الإدارة إن هذه المنتجات قد تمثل "مخاطر صحية محتملة" على الأشخاص في حال التعرض لمستويات منخفضة من السيزيوم-137 على مدى فترة زمنية.

وأضافت في بيان: "إذا كنتم قد اشتريتم مؤخرا روبيانا نيئا مجمدا من وولمارت يطابق هذا الوصف، تخلصوا منه على الفور".

وأوضح دونالد شافنر، خبير سلامة الغذاء في جامعة روتجرز، أن المخاطر الصحية المرتبطة بالروبيان المسحوب "منخفضة للغاية".

ويُعتبر السيزيوم-137 ناتجا ثانويا للتفاعلات النووية، بما في ذلك القنابل النووية والاختبارات والعمليات والمفاعلات والحوادث النووية. وهو منتشر في جميع أنحاء العالم بكميات ضئيلة يمكن العثور عليها في البيئة، بما في ذلك التربة والغذاء والهواء.