ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن مصدر قوله إن البنك سيقدم قرضا بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار) لمشروع إعادة تطوير المركز في واحدة من أكبر عمليات التمويل العقاري المُتفق عليها في بريطانيا على الإطلاق.

وبحسب بلومبرغ، سيستخدم القرض في تمويل ورسملة الشركة التي تقف وراء المشروع، والمملوكة لشركتي دويتشه فاينانس إنترناشونال ويوو كابيتال، مضيفة أن بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورغان تشيس، وشركة إيفركور نظما القرض.

وستكون هذه الصفقة أحدث مؤشر على عودة الثقة إلى سوق العقارات التجارية في لندن، حيث تتنافس البنوك على تمويل حتى الصفقات الكبرى.

وأضاف المصدر أن العملية استقطبت عروض تمويل أولية من أكثر من 15 جهة ائتمانية، بما في ذلك بنوك استثمارية وبنوك تجارية وصناديق استثمار.

من المقرر أن يكتمل المشروع، الذي يستهدف تجديدًا شاملًا لمركز المعارض والمؤتمرات العريق خلال الخريف المقبل بتكلفة إجمالية تبلغ 2.1 مليار جنيه إسترليني.

وسيُعيد القرض تمويل قرض بقيمة 875 مليون جنيه إسترليني، قدمه في الأصل صندوق تديره ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك غولدمان ساكس غروب الأميركي في عام 2020.

ويشمل المشروع 1.5 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة لاستضافة الحفلات الفنية والمعارض الجديدة، بالإضافة إلى عدة فنادق وحانات ومطاعم.