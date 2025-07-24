وأضاف ترامب خلال فعالية تركز على الذكاء الاصطناعي: "إذا وافقوا على فتح الاتحاد أمام الشركات الأميركية، سنسمح لهم بدفع رسوم جمركية أقل"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد أن هناك محادثات جدية جارية حاليا.

وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أمريكية بنسبة 30 بالمئة على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

في المقابل، أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جبهة موحدة خلال محادثات في برلين، الأربعاء، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، إن الزعيمين اتفقا على الإبقاء على خيار اتخاذ تدابير تجارية إضافية مطروحا في حال فشل المحادثات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن ميرتس وماكرون مستعدان أيضا لوضع أدوات جديدة إذا لزم الأمر.

وأشار كورنيليوس إلى أن ألمانيا وفرنسا تعتزمان كذلك التنسيق الوثيق مع إيطاليا والمفوضية الأوروبية بينما تدخل المحادثات مع الولايات المتحدة مرحلتها النهائية.