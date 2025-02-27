وارتفع إنتاج أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم في يناير بنسبة ستة بالمئة على أساس سنوي إلى 781729 سيارة، مع ارتفاع الإنتاج المحلي 22 بالمئة، مما عوض انخفاض الإنتاج في مصانع بالخارج.

وزاد إنتاج تويوتا في أميركا الشمالية ثلاثة بالمئة في يناير، إذ عوضت زيادة الإنتاج في المكسيك الانخفاضات في الولايات المتحدة وكندا خلال الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مبيعات تويوتا العالمية، إذ ساعدت زيادة 13 بالمئة في المبيعات المحلية في موازنة انخفاض 14 بالمئة في المبيعات بالصين وانخفاض بواحد بالمئة في المبيعات بالولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن الطلب في أميركا الشمالية على سياراتها ظل قويا على الرغم من التأثير السلبي لتساقط الثلوج في يناير.

وتشمل أرقام الإنتاج والمبيعات علامتها للسيارات الفارهة لكزس.