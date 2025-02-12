وقال مصدر حكومي لرويترز إنه لم يتم إبلاغ كندا بتجميع الرسوم الجمركية، مضيفا أن الأمر "يبدو معقولا".

وفرض ترامب في وقت سابق من الشهر رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على معظم الواردات الكندية. لكن تقرر تعليق هذه الرسوم لمدة 30 يوما في الأسبوع الماضي.

ووقع ترامب الاثنين على قرارات برفع معدل الرسوم الجمركية الأميركية على الألمنيوم إلى 25 بالمئة، من 10 بالمئة سابقا، وإلغاء استثناءات خاصة بالدول واتفاقيات الحصص بالإضافة إلى مئات الآلاف من استثناءات التعرفات الجمركية الخاصة بمنتجات محددة لكلا المعدنين.

وقوبل الإجراء، الذي يدخل حيز التنفيذ في 12 مارس، بمعارضة من أوتاوا إذ وصفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه "غير مقبول".