وأضافت فون دير لاين: "مازالت أسعار الطاقة في أوروبا أعلى على نحو هيكلي منه في الولايات المتحدة والصين، وتتفاوت بشدة داخل الاتحاد الأوروبي" مشيرة إلى "أننا يجب أن نخفضها بينما نكمل الإلغاء التدريجي للوقود الأحفوري الروسي".

وتابعت أن تنويع موردي الطاقة والاستثمار في ""تقنيات الطاقة النظيفة من الجيل التالي" يعد مهما لخفض الأسعار في التكتل وساقت كمثال الانشطار وتعزيز الطاقة الحرارية الأرضية وبطاريات الحالة الصلبة.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أيضا لجذب المزيد من رأس المال الخاص لتحديث شبكات الكهرباء والبنية التحتية التخزينية وتحسين ربط أنظمة الطاقة منخفضة الكربون.

وقالت فون دير لاين إنها تعتزم تقديم خطة للطاقة بأسعار معقولة في فبراير المقبل.

يذكر أنه قبل حوالي 3 سنوات، كانت روسيا المصدر الأكبر للغاز الطبيعي في العالم، وأوروبا كانت أكبر مستهلك لديها، حيث استفادت القارة العجوز من الطاقة الروسية الرخيصة، لكن عقب الحرب الأوكرانية الروسية، ومحاولة حرمان موسكو من عوائد مبيعات النفط والغاز، وجدت أوروبا نفسها أمام مأزق كبير لتوفير الطاقة التي ارتفعت بشكل كبير وشكلت ضغطا كبيرا على الأفراد والمصانع وساهمت في إشعال موجة تضخم عاتية.