وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الاثنين، أن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.

وقالت الإدارة إن التضخم قد ارتفع في ديسمبر على أساس شهري بنسبة 0.45 بالمئة.

وأرجعت البيانات الارتفاع في التضخم إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة، وعلى رأسها الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء، باستثناء مجموعة النقل.

وارتفعت مجموعة الأغذية والمشروبات في ديسمبر الماضي بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر الملبوسات بنسبة 5.13 بالمئة، وزادت مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 3.51 بالمئة.

وزادت أيضا أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.03 بالمئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.43 بالمئة.

وباستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات، فقد ارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 2.02 بالمئة على أساس سنوي.