وأغلق نيكي منخفضا 0.31 بالمئة عند 38451.46 نقطة بعد أن هبط بنحو 1.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وعلى مدار الأسبوع، خسر المؤشر 1.58 بالمئة.

وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين لدى سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول "السبب وراء تراجع السوق هو القلق بشأن رد الفعل على تعليقات ترامب الذي من المقرر أن يتولى منصبه يوم الاثنين. المستثمرون لا يريدون المخاطرة بسبب تحول كبير محتمل في السوق".

وتراجعت الأسهم اليابانية مع ارتفاع قيمة الين وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وذكر أوينو "رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل يبدو مؤكدا تقريبا لكن مسار بنك اليابان بالنسبة لأسعار الفائدة في المستقبل ليس واضحا بعد".

وارتفع الين 1.5 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع في أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر نوفمبر 2024.

ويميل صعود الين إلى الإضرار بأسهم المصدرين لأنه يقلل من قيمة الأرباح الخارجية المقومة بالعملة اليابانية عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى البلاد.

كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة إلى 2679.42 نقطة متأثرا بانخفاض سهم شركة تويوتا موتور 1.73 بالمئة.

وهوى سهم نينتندو بنسبة 4.26 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو أمس الخميس أنها ستصدر جهاز سويتش 2 هذا العام.

وتراجعت أسهم البنوك مع هبوط سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.19 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.76 بالمئة.

وخسر سهم سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 1.33 بالمئة مكبدا المؤشر نيكي أكبر الخسائر. كما هبط سهم شركة فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس بنسبة 0.37 بالمئة.

إلا أن سهم شركة فانوك لصناعة الروبوتات ارتفع 1.33 بالمئة ليمنح نيكي أكبر دفعة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 41 بالمئة وانخفض 54 بالمئة فيما لم يطرأ تغير يذكر على ثلاثة بالمئة.