وارتفع حجم مبيعات التجزئة في تركيا بنسبة 16.4 بالمئة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، بعد نمو بنسبة 15.5 بالمئة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي.

وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية، ما عدا وقود السيارات، بنسبة 21.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.

ولكن على أساس شهري، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 بالمئة، مقارنة بنموها بنسبة 0.5 بالمئة خلال أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 11.1 بالمئة.

وارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة0.1 بالمئة.

وكانت تركيا قد سجلت رقما قياسيا في مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة في عام 2024.

ووفقا لبيانات نشرتها جمعية موزعي السيارات والتنقل التركية، الثلاثاء، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5 بالمئة إلى مليون و238509 مركبات.

وأوضحت الجمعية أن مبيعات سيارات الركاب ارتفعت 1.3 بالمئة إلى 980341 سيارة، في حين تراجعت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة 2.7 بالمئة إلى 258168 وحدة.