تحديث الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2659.62 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0353 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2678.30 دولار.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا كوموديتيز في مومباي "الأسعار تتداول ضمن نطاق ضيق وهناك بعض عمليات جني الأرباح. هناك حاجة إلى محفز جديد للذهب لاختراق مستوى المقاومة".

وسجل الذهب أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة الماضية بعد تقرير جاء أضعف من المتوقع للتوظيف بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة، وهو ما يعني أن المركزي الأميركي ربما يكون أقل ترويا في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 952.95 دولار وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 926.50 دولار.