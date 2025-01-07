وأضافت دار غلوبال، وهي الذراع الدولية لشركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري، في بيان أنها تخطط للاستثمار في مدن رئيسية بالولايات المتحدة.

وقالت الشركة إنها تسعى للشراكة مع مطورين بارزين لإنشاء مساكن فاخرة تستهدف المشترين من الولايات المتحدة وخارجها. ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبرمت دار غلوبال عددا من الصفقات مع منظمة ترامب، وهي شركة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وتتضمن الصفقات خططا لبناء برجين يحملان اسم ترامب في جدة ودبي ومشروعا عقاريا في سلطنة عمان.

وقال إريك ترامب نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب لوكالة رويترز الشهر الماضي إن الشركة تخطط لمشروعين آخرين مع دار غلوبال في السعودية منهما برج في الرياض، ولمزيد من التوسع في أبوظبي.

ووطد دونالد ترامب العلاقات خلال ولايته الأولى مع دول الخليج، بما في ذلك السعودية، التي استثمرت ملياري دولار في شركة تابعة لجاريد كوشنر صهر ترامب ومساعده السابق تأسست بعد مغادرة ترامب للمنصب، وفقا لوكالة رويترز.

كما حافظ حلفاء آخرون مقربون من ترامب على علاقات تجارية وثيقة مع دول خليجية منذ تركه المنصب في عام 2021.