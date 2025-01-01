وبحسب أحدث البيانات وصلت إيرادات توزيع الأفلام المحلية إلى 33.4 مليار يوان بما يمثل 78.7% من إجمالي إيرادات دور العرض في الصين.

وحقق 79 فيلما إيرادات تزيد على 100 مليون يوان لكل فيلم منها 55 فيلما إنتاج محلي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما شهدت الصين افتتاح أكثر من 4600 دار عرض جديدة خلال العام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 90968 دار عرض.

وأظهرت البيانات أن دور السنيما في المدن الصينية استقبلت أكثر من مليار مشاهد خلال العام الماضي.