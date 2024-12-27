واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 504.56 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، مسجلا مكاسب 0.3 بالمئة في أسبوع تداول قصير بسبب عطلة عيد الميلاد.

وعبر أوروبا، تراجع المؤشران داكس الألماني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر كاك 40 الفرنسي، بحسب بيانات "رويترز".

إلا أن شركات الطاقة قادت مكاسب القطاعات وتقدم مؤشرها الفرعي 0.3 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط.

وهوى سهم دليفر هيرو نحو سبعة بالمئة بعد أن منعت لجنة التجارة العادلة في تايوان بيع شركة توصيل الطعام الألمانية لأعمالها في منصة فود باندا في البلاد إلى شركة أوبر. وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تقليل المنافسة.