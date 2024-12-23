وبحلول الساعة 0734 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2631.89 دولار للأونصة، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر يوم الأربعاء على خلفية تعليقات عكست ميل البنك المركزي الأميركي للتشديد النقدي.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2645.80 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الشهري في الولايات المتحدة تباطأ في نوفمبر بعد تحسن طفيف في الشهور القليلة الماضية. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بنسبة 0.2 بالمئة في أكتوبر.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي واثنان من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إنهم يشعرون بأن من المرجح أن يستأنف البنك خفض أسعار الفائدة العام المقبل، لكنهم سيتريثون لأن "مرحلة إعادة التقييم" قد انتهت.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 29.84 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 937.35 دولار، وكذلك صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 922.68 دولار للأوقية.