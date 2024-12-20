تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.9 بالمئة، مقلصا بعض الخسائر بعد أن انخفض بنحو اثنين بالمئة خلال الجلسة، لكنه سجل انخفاضا بنحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أسبوع له منذ أوائل سبتمبر.

وهوى سهم "نوفو نورديسك" 20.8 بالمئة بعد أن كشفت شركة الأدوية الدنماركية عن نتائج مخيبة للآمال في تجربة في مرحلة متأخرة لعقار سيجريسيما للسمنة من الجيل التالي، مما أدى إلى محو ما يصل إلى 125 مليار دولار من قيمة الشركة السوقية.

وانخفض مؤشر قطاع الرعاية الصحية أربعة بالمئة، في حين هبط المؤشر القياسي الدنمركي 13.2 بالمئة مسجلا أقل إغلاق له منذ أغسطس 2023.

وانخفضت معظم القطاعات الفرعية في المؤشر ستوكس، وكان قطاع العقارات النقطة المضيئة بعد ارتفاعه 1.4 بالمئة.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إن على الاتحاد الأوروبي شراء المزيد من النفط والغاز الأمريكي لتعويض "عجزه الهائل" مع أكبر اقتصادات العالم أو مواجهة فرض رسوم جمركية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لمناقشة ترامب حول كيفية تعزيز ما وصفته بأنه العلاقة القوية بالفعل، بما يشمل قطاع الطاقة.

وسجل المؤشر "فاينانشيال تايمز 100" البريطاني انخفاضا أقل نسبيا، بواقع 0.3 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 0.2 بالمئة في نوفمبر، مما يزيد العلامات على زخم بطيء في الاقتصاد.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" نحو ستة بالمئة حتى الآن هذا العام مقارنة بارتفاع بنسبة 25 بالمئة في المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي.

وهبط سهم شركة إيدورسيا 50.4 بالمئة بعد أن قالت شركة الأدوية الحيوية السويسرية إن المحادثات الحصرية بشأن الحقوق العالمية لدواء ارتفاع ضغط الدم تريفيو قد توقفت.

وفقد سهم شركة زيلاند فارما 3.8 بالمئة بعد أن رفضت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على عقار علاج أمراض الأمعاء لمجموعة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية.