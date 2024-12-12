وصعد المؤشر نيكي 1.21 بالمئة إلى 39849.14 نقطة عند الإغلاق، محققا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وأعلى مستوى إغلاق منذ 15 أكتوبر. وتجاوز المؤشر 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك اليوم.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 بالمئة إلى 2773.03 نقطة.

وقال جون موريتا مدير قسم الأبحاث في شركة شيباجين لإدارة الأصول "لم يتمكن المؤشر نيكي من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة لأن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح"، بحسب ما نقلته رويترز..

"لكن الظروف إيجابية للأسهم المحلية لأن الين يبدو ضعيفا مقابل الدولار حتى مع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة وبنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة"، وفقا لما قاله موريتا.

وبعد صدور بيانات التضخم تقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت أمس الأربعاء.

ويميل بنك اليابان (المركزي) إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، إذ يفضل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات حول توقعات الأجور في العام المقبل.

وقفز سهم أدفانتست اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق خمسة بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر نيكي، كما صعد سهم فاست ريتيلنج مالكة يونيكلو 0.87 بالمئة.

وانخفض سهم شركة شين إيتسو كيميكال، الشركة المصنعة لرقائق السيليكون، 0.77 بالمئة.

ومن بين 1600 سهم متداول في سوق طوكيو الرئيسي، ارتفع 64 بالمئة وانخفض 32 بالمئة بينما أغلقت النسبة المتبقية دون تغيير يذكر.