من المقرر أن تبدأ البورصة الجديدة "بيز" عملها بعد أكثر من عقدين من اندماج ثاني أكبر بورصة في البلاد مع بورصة بوفيسبا في ساو باولو فيما يعرف الآن باسم بي3.

وقال كلاوديو براكوفنيك الرئيس التنفيذي لبورصة بيز إن البورصة الجديدة تشرف عليها شركة مبادلة في أبو ظبي وستمر بفترة اختبار تصل إلى ستة أشهر قبل تدشينها المتوقع في النصف الثاني من عام 2025.

وستتداول بيز في البداية في الأسهم وصناديق العقارات وصناديق الاستثمارات المتداولة في البورصات مستخدمة هيكلها في المقاصة والتسوية. وقال براكوفنيك إنها من المرجح أن توسع خدماتها في وقت لاحق لتشمل تداول العقود الآجلة والمشتقات.

وتعتزم بيز أيضا تقديم خدمات الإدراج، لكنها ستركز في البداية على الشركات التي يتم تداولها بالفعل في بورصة بي3.

والمقر الرئيسي لبورصة بي3 في ساو باولو ويمتد تاريخها لأكثر من قرن وتقدم خدمات التداول في البورصة وخارجها.