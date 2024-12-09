تحركات الأسعار

بحلول الساعة 08:52 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 1.32 بالمئة إلى 72.06 دولارا للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دولارا أو 1.49 بالمئة إلى 68.20 دولارا للبرميل.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى بنك "يو.بي.إس": "من المرجح أن يكون تيسير السياسة النقدية في الصين هو المحرك وراء انتعاش أسعار النفط".

وتعثر النمو في الصين مع انهيار سوق العقارات مما أثر على الثقة والاستهلاك.

وكان تباطؤ الصين عاملا وراء قرار تحالف أوبك+ الأسبوع الماضي تأجيل خططه لزيادة الإنتاج حتى أبريل.

ووفقا لبيان رسمي من اجتماع لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي، فإن الصين ستتبنى تيسيرا معتدلا للسياسة النقدية، وهو المصطلح الذي استخدمته بكين آخر مرة في عام 2010 عندما سعت إلى دعم التعافي من الأزمة المالية العالمية.

كما تلقت أسعار النفط دعما من حالة عدم اليقين بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال توموميتشي أكوتا، الخبير الاقتصادي البارز في شركة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" للأبحاث والاستشارات: "التطورات في سوريا عززت الضبابية السياسية في الشرق الأوسط، مما قدم بعض الدعم للسوق".

وأضاف أنه مع ذلك فإن "تخفيضات الأسعار التي أجرتها السعودية وتمديد خفض إنتاج أوبك+ الأسبوع الماضي أكدا ضعف الطلب من الصين، مما يشير إلى أن السوق قد تتراجع بحلول نهاية العام".

وأشار إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجال الطاقة والشرق الأوسط.

وقررت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، يوم الخميس إرجاء البدء في زيادة إنتاج النفط ثلاثة أشهر حتى أبريل، ومددت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية 2026.

وبشكل منفصل قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أمس الأحد إنها خفضت أسعار البيع لمشترين آسيويين لشهر يناير 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع 2021.