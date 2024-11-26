وحددت الموازنة الإنفاق عند 1.285 تريليون ريال في عام 2025 وإجمالي الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال.

ويتوافق العجز الذي أعلنته السعودية اليوم، مع التوقعات المبدئية التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر بأن يعادل حوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأثر انخفاض أسعار النفط واستمرار خفض السعودية للإنتاج طوعا على إيراداتها في السنوات القليلة الماضية، لكن المملكة ماضية في زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة للتحول الاقتصادي، هي "رؤية 2030".