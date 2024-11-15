وذكرت الشركة في تدوينة، الأربعاء، أن مركز تخزين "أمازون هول" الجديد سيعرض بشكل رئيسي منتجات بتكلفة أقل من 10 دولارات، وسيقدم خدمة التوصيل مجانا على الطلبات التي تتجاوز قيمتها 25 دولارا.

وتعتزم أمازون شحن المنتجات إلى عملائها في الولايات المتحدة من مستودع تديره بالصين، وفقا لوثائق قدمتها الشركة للتجار. وذكرت أمازون أن طلبيات "هول" يمكن أن تصل للعميل في غضون من أسبوع إلى أسبوعين.

وتشبه العديد من المنتجات المتاحة على مركز التخزين الافتراضي اليوم أنواع البضائع التي عادة ما تكون متاحة لدى "شي إن" و"تيمو"، وهما منصتا التجارة الإلكترونية اللتين تم تأسيسهما في الصين، وقد ازدادت شعبيتهما خلال السنوات القليلة الماضية.