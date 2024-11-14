وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وصعد قطاع الاتصالات 0.8، ليحقق أحد أفضل المكاسب بالنسبة المئوية بين أعلى خمسة قطاعات فرعية، فيما تقدمت أسهم الطاقة ذات الثقل واحدا بالمئة.

وزاد سهم دويتشه تيليكوم 2.6 بالمئة بعدما رفعت أكبر مجموعة اتصالات في أوروبا من حيث القيمة السوقية توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية بالإضافة إلى أنها تفوقت قليلا على توقعات أرباحها الأساسية للربع الثالث.

وصعد سهم "ASML" (إيه.إس.إم.إل) بنسبة 2.9 بالمئة بعد إعلان أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا عن توقعات نمو في مبيعاتها تتراوح بين ثمانية و14 بالمئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما عزز قطاع التكنولوجيا الفرعي 0.9 بالمئة.

وقفز سهم مونتي دي باشي دي سيينا (إم.بي.إس) 9.5 بالمئة بعدما باعت إيطاليا حصلة تبلغ 15 بالمئة في البنك لمنافسه بانكو بي.بي.إم، الذي تقدم أيضا 4.2 بالمئة في بداية تعاملات اليوم.

وقفز سهم سيمنس 5.8 بالمئة بعد تفوق المجموعة الألمانية للهندسة على توقعات أرباح الربع الرابع.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر، عندما خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعا، بالإضافة إلى بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت لاحق من اليوم.