وقالت أمانات في بيان إن الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك قد انخفضت بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصبح 172.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدفوعةً بزيادة قدرها 18 بالمئة في قطاع التعليم، وقد قوبل ذلك جزئياً بانخفاض في قطاع الرعاية الصحيةعلى أساس معدل، و باستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة،ارتفعت الأرباح قبل الضرائب و الفوائد و الإطفاء والاستهلاك بنسبة 4 بالمئة.

كما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة والزكاة بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 92.3 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أو بنسبة 10 بالمئة على أساس معدل باستثناء المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق.

في حين انخفض صافي الربح بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 78.4 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متأثراً بالمكاسب المحققة لمرة واحدة في السنة الماضية وتأثير ضريبة الشركات في دولة الإمارات. ومع استبعاد هذه البنود، سجل صافي الربح إرتفاعاً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت الأرصدة النقدية 570.3 مليون درهم مع الحفاظ على مستويات دين منخفضة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.