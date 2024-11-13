وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 501.59 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 13 أغسطس.

وأغلقت معظم البورصات الأوروبية على انخفاض، إذ تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر من بين القطاعات الأكثر تراجعا، إذ انخفضت واحدا بالمئة وكذلك انخفضت أسهم شركات السيارات واحدا بالمئة.

وهبطت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.4 بالمئة لتسجل أكبر الخسائر على المؤشر.

لكن أسهم الطاقة صعدت 1.3 بالمئة.

وأظهرت قراءة التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

ويتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 79 بالمئة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة مع أكثر من 84 بالمئة قبل شهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

ومن المقرر أن يصدر غدا الخميس محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، والذي خفض خلاله أسعار الفائدة كما كان متوقعا.

وقفز سهم شركة سيمنس إنرجي 18.9 بالمئة بعد أن رفعت الشركة هدفها على المدى المتوسط لهامش الربح وسجلت رقما قياسيا جديدا في الطلبات.

وصعد سهم مجموعة سميث 10.4 بالمئة بعد أن حدثت شركة الهندسة توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية الناتجة عن مبيعات المنتجات والخدمات.

وارتفع سهم آر.دبليو.إي 6.1 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة مرافق في ألمانيا أنها ستعيد شراء أسهم تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار).

وقفز سهم جاست إيت 15.9 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة لتوصيل الوجبات في أوروبا إنها توصلت إلى اتفاق لبيع وحدتها الأميركية جراب هاب لشركة وندر مقابل 650 مليون دولار.