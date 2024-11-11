وهبطت أرباح المجموعة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 18 بالمئة سنويا، بسبب تراجع قيمة العملة في مصر وإثيوبيا، وهما من الأسواق التي تعمل فيها المجموعة.

وقالت فوداكوم الموجود مقر رئاستها بمدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا في بيان إن مبيعاتها زادت بنسبة 1 بالمئة سنويا إلى 73.5 مليار راند جنوب أفريقي (نحو 4.2 مليار دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر.

وفي المقابل تراجع صافي أرباحها خلال الفترة نفسها إلى 6.84 مليار راند، مقابل 8.39 مليار راند خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن انخفاض قيمة العملات في بعض الدول الأفريقية يعتبر أكبر تحد بالنسبة لشركات الاتصالات العاملة في القارة.

وتكافح فوداكوم مع هذا التحدي في إثيوبيا التي شهدت تراجعا كبيرا في قيمة عملتها.

كما تراجعت قيمة الجنيه المصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وقال شامل جوسب الرئيس التنفيذي لمجموعة فوداكوم "مع إدراكنا للبيئة المتطورة للاقتصاد الكلي في مختلف مناطق عملنا، بما في ذلك مخاطر أسعار الصرف، اعتقد أن المجموعة في وضع جيد للاستفادة من الفرص بمجرد تحول الاقتصاد العالمي من تفاؤله الحذر الحالي إلى النمو المستدام".

وخفضت فوداكوم التوزيعات النقدية المؤقتة بنسبة 7 بالمئة.