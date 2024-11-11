وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد ارتفعت العملات المشفرة بقوة وعلى رأسها عملة "بتكوين" الرائدة في السوق، خلال الأيام الأخيرة، إذ ازداد الحماس بشأن آفاق سوق العملات المشفرة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ومن بين العملات الرائدة عملة دوجكوين الرقمية ذات الطابع الخاص، وهي عملة محبوبة لدى الكثير من المتداولين، ويروج لها الملياردير الشهير المؤيد لترامب، إيلون ماسك.

وارتفعت دوجكوين بنحو 50 بالمئة في الأيام الخمسة الماضية، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

كما قفزت عملة ADA من بلوكتشين كاردانو، بأكثر من 60 بالمئة خلال نفس الفترة، على ما يبدو لأن مؤسس الشبكة تشارلز هوسكينسون ناقش في بودكاست خططًا للعمل مع المشرعين في واشنطن على تقنينها.

أما عملة بتكوين الأشهر فقد ارتفعت بنسبة 7.75 بالمئة في أسبوع، لتصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 81 ألف دولار.

وقالت كارولين بولر، الرئيسة التنفيذية لبورصة الأصول الرقمية BTC Markets Pty: "إن الموجة الصاعدة رفعت جميع العملات، وامتدت الطفرة في البتكوين إلى العملات البديلة بسرعة نسبية".

وأضافت: "من المتوقع أن يكون القطاع بأكمله مستفيدًا صافيًا من إدارة ترامب".

ويتوقع المديرون التنفيذيون والمستثمرون أن تتحسن سوق العملات الرقمية والمشفرة في عهد ترامب، الذي من المتوقع أن يسيطر حزبه الجمهوري على الكونغرس أيضا، بحسب بلومبرغ.

وتعهد ترامب بإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة جاري جينسلر، وهو عدو الأصول الرقمية، بسبب حملته العدوانية ضد العملات الرقمية بسبب عدم الامتثال المزعوم لقواعد اللجنة.

كما تعهد الرئيس المنتخب برعاية تعدين البتكوين في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.