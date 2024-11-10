وعزت الشركة هذه الخسائر في بيانها للبورصة السعودية إلى انخفاض حجم المبيعات وانخفاض هوامش أرباح المنتجات المكررة والبتروكيماوية وارتفاع كلفة الإيثان ووقود الديزل وغاز البيع اعتبارا من يناير وارتفاع تكلفة الشحن بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.

وأشار البيان في المقابل إلى انخفاض تكاليف التمويل الناتجة عن التنازل عن جزء من تسهيلات قروض المساهمين خلال الربع الثالث.

وبحسب بيان الشركة فقد تراجعت إيراداتها في الربع الثاني إلى حوالي 10 مليارات ريال، بانخفاض حوالي 21.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الخسائر في الأشهر التسعة الأولى 3.765 مليار ريال مقارنة مع خسائر 3.305 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2023، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات إلى حوالي 28 مليار ريال بانخفاض سنوي حوالي 18.5 بالمئة.