وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات زادت بمقدار ثلاثة آلاف لتصل إلى 221 ألفا معدل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 221 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وشهد نمو الوظائف تباطؤا كبيرا الشهر الماضي، مع زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر 2020.

وتزامن ذلك مع قفزة في طلبات الإعانة منذ بداية أكتوبر، بسبب إعصار هيلين الذي عطل النشاط الاقتصادي في منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة. وظلت طلبات الإعانة مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي، بعد أن ضرب إعصار ميلتون ولاية فلوريدا.