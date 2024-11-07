وقالت رأس الخيمة العقارية في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 891 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقابل 686 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وعن الربع الثالث 2024، سجلت الشركة إيرادات بواقع 281 مليون درهم، وبنسبة ارتفاع 62 بالمئة، مقابل 174 مليونا كانت قد سجلتها خلال الفترة المماثلة قبل عام.

وأوضحت أن صافي الأرباح في الربع الثالث قد ارتفعت بنسبة 88 بالمئة لتصل إلى 32 مليون درهم، مقابل 17 مليون درهم كانت قد سجلتها في الربع الثالث من العام 2023.