وصعدت أسهم مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بأكثر من 30 بالمئة في التداولات الآجلة، ليصل سعر السهم في تعاملات ما قبل التداول إلى نحو 44.84 دولارا للسهم.

وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، على ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الأربعاء، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة.

وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ 78 عاما إلى السلطة في القوة الأولى في العالم بعد حملة طويلة عرفت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.

وحصل ترامب على 277 صوتا من المجمع الانتخابي متجاوزا الحد اللازم للفوز بالرئاسة.

وارتفع السهم، الذي يُنظر إليه على أنه وكيل سوق للرئيس السابق، على الرغم من بيان الأرباح المفاجئ، والذي أظهر أن الشركة خسرت 19.2 مليون دولار في الربع الثالث.

ويمتلك ترامب أغلبية أسهم شركة Truth Social.

وكانت الأسهم متقلبة خلال موسم الانتخابات، حيث ارتفعت وانخفضت مع تقلب ثروات ترامب خلال سباقه المتقارب مع نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.

وانخفضت الأسهم بأكثر من 34 بالمئة خلال جلسات التداول الخمس الماضية حيث اكتسبت هاريس زخمًا على ما يبدو في الأيام الأخيرة من السباق.

ومع ذلك، فقد ارتفع السهم، الذي يحمل رمز DJT بعد الأحرف الأولى من اسم الجمهوري، بأكثر من 105 بالمئة خلال الشهر الماضي.