وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن إجمالي تجارة الخدمات في الصين بلغ ما يقرب من 5.52 تريليون يوان (حوالي 777.29 مليار دولار) خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، بزيادة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة.

وتجاوزت صادرات الخدمات 2.27 تريليون يوان، بزيادة 15.3 بالمئة، وارتفعت واردات الخدمات بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى أكثر من 3.24 تريليون يوان، بما أدى إلى عجز قدره 971.46 مليار يوان.

وارتفعت تجارة الخدمات المتعلقة بالسفر بنسبة 42.8 بالمئة لتتجاوز 1.5 تريليون يوان، ونمت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 5.3 في المائة إلى 2.13 تريليون يوان.