وذكرت وكالة بلومبرغ، أن هذه الزيادة في السيولة لدى الشركة التي مقرها أوماها بولاية نبراسكا، جاءت مع مواصلة رئيسها الملياردير وارن بافيت الامتناع عن القيام بعمليات استحواذ كبرى، فيما قلص بعض أهم حصصه في الأسهم.

وكشفت "بركشاير هاثاواي" في بيانها السبت، أنها قلصت حصتها في شركة "أبل" مرة أخرى.

وبلغت قيمة حصة الشركة في صانعة "آيفون" 69.9 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، بانخفاض عن 84.2 مليار دولار في الربع الثاني، مما يشير إلى أن الشركة خفضت حصتها بنحو 25 بالمئة، وفقا لما ذكرته بلومبرغ.

وكانت "بركشاير" كشفت لأول مرة عن حصتها في شركة أبل في عام 2016 وأنفقت 31.1 مليار دولار مقابل 908 ملايين سهم من أسهم أبل التي احتفظت بها حتى نهاية عام 2021.

وخلال الربع الثالث، كانت "بركشاير" بائعا صافيا للأسهم، حيث أعلنت عن مبيعات صافية للأسهم بقيمة بلغت 34.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

وذكرت بلومبرغ أن "بركشاير" كافحت لإيجاد طرق لنشر كومة النقد لديها، حيث وجد بافيت أن أسعار السوق مرتفعة للغاية للعثور على صفقات جذابة.

وفي اجتماع المساهمين السنوي خلال شهر مايو الماضي، قال بافيت، البالغ من العمر 94 عاما، إن بيركشاير ليست في عجلة من أمرها للإنفاق "ما لم نعتقد أننا نفعل شيئا ينطوي على مخاطر قليلة جدا ويمكن أن يجعلنا نكسب الكثير من المال".

ارتفعت أسهم بيركشاير بنسبة 25 بالمئةهذا العام، مما عزز قيمتها السوقية إلى 974.3 مليار دولار. وتجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار لأول مرة في 28 أغسطس.

وبحسب البيان الصادر، اليوم، فقد انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير في الربع الثالث بنسبة 6 بالمئة عن العام السابق، إلى 10.09 مليار دولار، مع انخفاض أرباح الاكتتاب في التأمين.