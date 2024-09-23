وجاء القرار، بحسب بيان للهيئة، الاثنين، حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني وفي ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالميا ومحلياً.

ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر المقبل، بينما ستظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 26 من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة وستجري مزيدا من التقييم للوضع في الأيام المقبلة.

وقال لوفتهانزا إنها قررت بالفعل تعليق الرحلات الجوية إلى طهران حتى 26 أكتوبر "لأسباب تشغيلية".

وقررت الخطوط الجوية السويسرية تواصل تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه استهدف مئات الأهداف التابعة لحزب الله في الضربات الجوية الأخيرة على لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف حتى الآن أكثر من 300 هدف لحزب الله اللبناني.

وأفادت مصادر لبنانية أن إسرائيل شنت غارات جوية على أكثر من 50 بلدة لبنانية في الساعات الأخيرة. وفق الإحصاءات الأولية.