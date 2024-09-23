ويشارك في القمة التي ستعقد عبر الفيديو ممثلين عن الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات (في دي إيه)، ونقابة عمال المعادن (أي جي ميتال)، وأكبر الشركات المصنعة مثل "فولكس فاجن" و"بي إم دابليو" و"مرسيدس".

وطُرحت قبل الاجتماع مطالب كثيرة لتحفيز الطلب المتراجع بشدة على السيارات الكهربائية على وجه الخصوص، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيجرى اتخاذ تدابير ملموسة في "قمة السيارات".

وتعاني الشركات المصنعة للسيارات في ألمانيا من ضعف أرقام المبيعات وارتفاع التكاليف المتعلقة بالتحول إلى السيارات الكهربائية.

وانهارت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا بعد أن توقفت الحكومة عن تقديم الدعم لها.