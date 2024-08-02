وأضافت أنه سيجري تعليق الرحلات حتى السادس من أغسطس.

وبدأت شركات طيران إلغاء رحلاتها أو تعليقها منذ تأهب لبنان لرد إسرائيلي على هجوم أسفر عن مقتل 12 طفلا وفتى السبت في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل ونفت جماعة حزب الله اللبنانية مسؤوليتها عنه.

وأعقب هذا اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري الكبير في الجماعة فؤاد شكر. كما اغتيل بعدها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.