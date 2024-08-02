تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 79.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1 بالمئة يوم الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 بالمئة، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1 بالمئة.

وستكون أربعة أسابيع من الانخفاضات هي أطول سلسلة خسائر لكلا الخامين القياسيين منذ سلسلة من الخسائر الأسبوعية استمرت سبعة أسابيع وانتهت في أوائل ديسمبر.

أظهرت استطلاعات أجريت الخميس ضعف نشاط الصناعات التحويلية الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما يزيد من خطر ضعف التعافي الاقتصادي العالمي بما يؤثر على استهلاك النفط.

وقال محللون في شركة الاستشارات إف.جي.إي "لا تزال الأسواق حذرة حيال الطلب الصيني على النفط بعد أن جاءت بيانات يونيو أضعف من المتوقع".

أظهرت بيانات جمعتها إل.إس.إي.جي أويل ريسيرش انخفاض واردات آسيا من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب في الصين والهند.

ويراقب مستثمرو النفط بحذر التطورات في الشرق الأوسط، حيث يثير مقتل قائدين كبيرين في حركة حماس وجماعة حزب الله في لبنان مخاوف من أن المنطقة قد تكون على شفا حرب شاملة، وهو ما قد يعطل الإمدادات.