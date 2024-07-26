وتراجع المؤشر نيكي 0.53 بالمئة ليغلق عند 37667.41 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 25 أبريل، بعد أن ارتفع إلى ما يصل إلى 0.6 بالمئة مع إقبال المتعاملين على شراء الأسهم التي بدت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وخلال الأسبوع، انخفض المؤشر 5.48 بالمئة مسجلا أسوأ أسبوع له منذ منتصف أبريل.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38 بالمئة إلى 2699.54 نقطة وخسر 5.28 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيوريتيز "لم تكن هناك إشارات سلبية معينة للسوق لكن المتعاملين باعوا أسهما لتعديل مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع في ظل اضطراب السوق الأميركية وقد يكون هناك انخفاض كبير خلال ساعات الليل".

وأنهى المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع جلسة متقلبة على انخفاض أمس الخميس إذ فشلا في استعادة مكاسبهما بينما سعى المتعاملون لتحديد الاتجاه المحتمل لشركات كبرى.

وقال أريساوا إن السوق كانت حذرة أيضا بشأن قرار السياسة النقدية الذي سيتخذه بنك اليابان الأسبوع المقبل وسط توقعات متزايدة بأنه سيرفع سعر الفائدة.

وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية إذ خسر سهم طوكيو إلكترون 4.77 بالمئة مكبدا نيكي أكبر الخسائر. وفقد سهم أدفانتست 3.56 بالمئة.

وهوى سهم رينيساس إلكترونكس 5.48 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، مواصلا الانخفاضات بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن انخفاض 29 بالمئة في صافي أرباحها خلال ستة أشهر حتى يونيو أمس الخميس.

وعلى الجانب الأخر، قفز سهم هينو موتورز 12.76 بالمئة ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على نيكي بعد أن قلصت شركة صناعة الشاحنات صافي خسائرها الفصلية.