واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 508.9 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتحقيق خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بعد وصوله لأدنى مستوى في شهرين خلال الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مرسيدس بنز 2.2 بالمئة بعد أن قلصت شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية توقعاتها السنوية لهامش أرباح قسم السيارات الأساسي.

ودفع سهم مرسيدس قطاع السيارات للانخفاض 1.1 بالمئة.

وانخفض سهم كابجيميني 6.1 بالمئة بعدما توقعت مجموعة الاستشارات الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات انخفاض إيراداتها السنوية مقارنة بتوقعاتها السابقة بالحفاظ على نمو مستقر على الأقل.

أما سهم بنك نات وست البريطاني فقد ارتفع ثمانية بالمئة بعدما قال إنه سيشتري محفظة بنك مترو للرهن العقاري مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني.

وزاد سهم هيرميس اثنين بالمئة بعدما أعلنت شركة تصنيع حقائب بيركن زيادة مبيعاتها في الربع الثاني 13 بالمئة، وهو ما يظهر استمرار إقبال المتسوقين الأثرياء على شراء حقائب اليد الفاخرة التي تنتجها الشركة.

وارتفع سهم إيسيلور لوكسوتيكا 6.4 بالمئة بعد ارتفاع إيرادات شركة تصنيع النظارات 5.2 بالمئة في الربع الثاني بدعم من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.