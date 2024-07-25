كما أظهرت البيانات، بحسب رويترز، تراجع إمدادات زيت الوقود المخفضة من روسيا للمملكة.

وأظهرت بيانات من شركتي "كبلر" و"فورتيكسا" لتحليل بيانات الشحن إن واردات المملكة من زيت الوقود عالي الكبريت من الكويت تجاوزت 180 ألف طن (ما يعادل تقريبا 37 ألف برميل يوميا) وتلك هي أول عملية شراء للوقود تنفذها السعودية من الكويت منذ مايو 2022.

ويبقي الطلب السعودي المزيد من الإمدادات الكويتية داخل منطقة الشرق الأوسط مما دعم الأسعار القياسية في سنغافورة في ظل تراجع عام في الصادرات من الشرق الأوسط.

وقالت المصادر التجارية إن المرجح أن يستمر هذا التدفق في أغسطس في وقت فازت فيه الذراع التجارية لأرامكو السعودية بعطاء في الآونة الأخيرة للحصول على 130 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت بشدة من مصفاة الزور الكويتية.

وأضافت المصادر أن الشحنة المقرر تحميلها بين 11 و12 أغسطس بيعت بخصم نحو ثمانية دولارات عن الأسعار المعروضة لزيت الوقود منخفض الكبريت بشدة في سنغافورة على أساس التسليم على ظهر السفينة في الكويت.

ولا تزال الإمدادات الروسية هي الأكبر في واردات السعودية من زيت الوقود ووصلت إلى نحو 441 ألف طن في يوليو بما شكل نحو 30 بالمئة من الكميات الإجمالية.

ولكنها انخفضت بنحو 750 ألف طن عن ذات الشهر من العام الماضي.

واشترت السعودية كميات غير مسبوقة من زيت الوقود الروسي المخفض في يونيو 2023 لتلبية الطلب في الصيف في حين صدرت إنتاجها بأسعار أعلى.

وقال إمريل جميل وهو كبير محللين في أبحاث النفظ في مجموعة بورصات لندن إن المنافسة من الصين والهند لزيت الوقود الروسي عالي الكبري دفعت السعودية إلى التحول إلى مصادر بديلة مثل الكويت.