وأدى خلل تقني عالمي واسع النطاق إلى تعطيل العمليات في العديد من القطاعات، مثل شركات الطيران والخدمات المصرفية والرعاية الصحية، بعد أن تسبب خلل في برنامج لشركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني في تعطل نظام التشغيل ويندوز التابع لمايكروسوفت.

وتكبدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت خسائر، الجمعة، فيما كان المؤشر داو جونز الأكثر انخفاضا.

وعلى أساس أسبوعي، سجل المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء منذ أبريل، في حين حقق المؤشر داو جونز مكاسب.

وفي تداولات الجمعة، هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 39.59 نقطة أو بنسبة 0.71 بالمئة ليغلق عند 5505 نقاط، بينما خسر المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 144.28 نقطة أو بنسبة 0.81 بالمئة مسجلا 17726.94 نقطة.

وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 377.49 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 40287.53 نقطة.