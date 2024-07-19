وذكرت الشركة أن مؤسسة التمويل الدولية ستمنحها 40 مليون دولار من قيمة التمويل، وستمنحها شركتا (ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال) و(لوراكس كابيتال بارتنرز) 117.5 مليون دولار.

واستثمرت لوراكس كابيتال بارتنرز بالفعل في الشركة. وجمعت حالا تمويلا بقيمة 400 مليون دولار في فبراير 2023.

وقالت الشركة، التي تقدم خدمات التمويل الصغير ومتناهي الصغر والمدفوعات والتمويل الاستهلاكي والتجارة الإلكترونية، أن لديها الآن أكثر من سبعة ملايين عميل في مصر.