وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 72.67 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 40592.35 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.22 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 5543.37 نقطة.

كما فقد المؤشر ناسداك المجمع 35.63 نقطة، أو 0.20 بالمئة، إلى 17835.59 نقطة.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض الأسهم بشكل كبير في جلسة الخميس، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 500 نقطة ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام.

انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 1 بالمئة، وهو في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أبريل. وتراجع مؤشر ناسداك بنحو 3 بالمئة، مما قد ينهي سلسلة ارتفاعات استمرت ستة أسابيع. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 1 بالمئة.

وانخفضت أسهم شركة كراود سترايك بأكثر من 8 بالمئة بعد انقطاع كبير في تكنولوجيا المعلومات أثر على الأعمال التجارية حول العالم. وقال كل من بورصة نيويورك وناسداك إن التداول لم يتأثر بالانقطاع على ما يبدو.