تحركات الأسعار

بحلول الساعة 02:31 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2424.34 دولار للأونصة.

وارتفع 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2426.10 دولار.

كما زاد الضغط على الذهب مع ارتفاع الدولار 0.1 بالمئة، الجمعة، وصعدت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الذهب يشهد حاليا بعض عمليات جني الأرباح لكن الأمور تبدو إيجابية على المدى المتوسط ​​وسط حالة من الضبابية السياسية ومع اقتراب خفض أسعار الفائدة.

وترجح الأسواق بنسبة 98 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قراءات التضخم الحديثة "تزيد إلى حد ما من الثقة" بأن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يشر إلى تحول جوهري في سوق العمل وسط إغلاق مؤقت لمصانع السيارات واضطرابات بسبب الإعصار بيريل.

وجاء في بيانات الجمارك انخفاض صادرات الذهب السويسرية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022 بسبب تراجع الشحنات إلى الصين والهند.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 29.54 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 962.65 دولار وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 926.50 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتكبد خسائر أسبوعية.