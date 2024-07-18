وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 20 ألف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 243 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو تموز.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات خلال الأسبوع السابق لتبتعد أكثر عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في أوائل يونيو.

وشملت الفترة المذكورة عطلة يوم الاستقلال الأسبوع الماضي مما قد يؤثر على بيانات إعانة البطالة، وعادة ما تقوم شركات صناعة السيارات بإغلاق مصانع التجميع في بداية أسبوع يوم الاستقلال لإعادة التجهيز للطرازات الجديدة.