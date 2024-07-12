بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 يونيو بقيادة المكاسب في قطاع الاتصالات.

وكان المؤشران كاك 40 الفرنسي وفايننشال تايمز 100 البريطاني هما الأفضل أداء، إذ ارتفع كل منهما 0.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، في تأكيد لقراءة أولية، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة في ألمانيا 0.6 بالمئة في يونيو على أساس سنوي.

في غضون ذلك، انخفض تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، وكانت الزيادة السنوية هي الأقل خلال عام مما عزز وجهات النظر القائلة إن اتجاه انخفاض التضخم عاد إلى المسار الصحيح ليقترب مجلس الاحتياطي الاتحادي خطوة أخرى من خفض أسعار الفائدة.

وارتفع سهم إريكسون ثمانية بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات الاتصالات السويدية عن انخفاض جاء أقل من المتوقع في مبيعات الربع الثاني، والذي سجل سبعة بالمئة.

ويبدأ موسم إعلان نتائج الأعمال في الولايات المتحدة مع اعتزام بنوك كبرى، منها جيه.بي مورغان تشيس وويلز فارغو وسيتي غروب، إصدار نتائج أعمالها قبل انتهاء ساعات التداول.