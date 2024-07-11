وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إفادة أمام الكونغرس يوم الثلاثاء وأمس الأربعاء إن "المزيد من البيانات الجيدة" من شأنها أن تشجع البنك على خفض الفائدة.

تحركات الأسعار

ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم مجموعة التيسير 5.2 بالمئة.

وصعد سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 0.2 بالمئة.

وأظهرت وثيقة أن أرامكو تتوقع جمع ستة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث مراحل أمس الأربعاء، وذلك في دخول لعملاق النفط إلى أسواق الدين منذ ثلاثة أعوام.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم العربية للطيران المنخفض التكلفة 2.1 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.3 بالمئة.

وربح مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وتقدم المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع صعود سهم قطر للملاحة 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.6 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى 1.6 بالمئة.