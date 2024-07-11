وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي تباطأ إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في يونيو.

كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.

تحركات الأسعار

هبط مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.42 بالمئة إلى 104.51، وكان قد انخفض إلى 104.38، وهو أدنى مستوى منذ 12 يونيو.

وسجل اليورو 1.08935 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يونيو.

وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار 0.49 بالمئة إلى 160.88 ين.