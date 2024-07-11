وأعلنت الشركة المدرجة في بورصة وارسو ومالكة العلامات التجارية "بيبكو" و"باوندلاند" و"ديلز" عن انخفاض أسوأ من المتوقع بلغ 4.3 بالمئة في الإيرادات الأساسية للربع المنتهي في يونيو، وقالت إن هذا يعكس جزئيا التأخير في وصول البضائع الصيفية إلى أرفف المتاجر بسبب مشكلات الشحن في منطقة البحر الأحمر.

واستمر تعطل الشحن عبر قناة السويس الأحداث في البحر الأحمر هذا العام.

وقال آندي بوند الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبكو لرويترز في مقابلة: "نحن واثقون جدا من أننا سنكون في وضع أفضل لعيد الميلاد مما كنا سنكون عليه لولا ذلك لأننا استبقنا في تجهيز المخزون. وسيفعل آخرون الشيء نفسه".

ومن شأن ذلك أن يجعل الكثير من بضائع عيد الميلاد تصل إلى مخازن الشركة هذا العام في سبتمبر وليس في الأول كما كان معتادا في السابق.

وقال بوند: "لذلك عندما نصل إلى نهاية السنة المالية الخاصة بنا (30 سبتمبر)، سنرى مخزونا أكبر بكثير مسجل لدينا لأننا اشترينا شحنات عيد الميلاد مبكرا لتأمين أنفسنا".