وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بقيادة مكاسب في قطاع السلع الشخصية.

وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن تظهر تراجع التضخم إلى 3.1 بالمئة في يونيو من 3.3 بالمئة في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم الألماني إلى 2.5 بالمئة في يونيو، مما يؤكد البيانات الأولية ويترك الباب مفتوحا أمام إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر.

وارتفع سهم شركة المياه البريطانية بينون 5.8 بالمئة بعد تعيين مديرة مالية جديدة.

وهوى سهم باري كاليبو 7.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية عن ارتفاع طفيف في المبيعات خلال الأشهر التسعة المنتهية في مايو أيار، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الكاكاو يضغط على الطلب.

وانخفض سهم جالب إنرجيا البرتغالية 3.1 بالمئة بعد أن خفض مورجان ستانلي تصنيفه للسهم إلى جانب خفض السعر المستهدف.