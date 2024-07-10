تحركات الأسعار

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.9 بالمئة مدعوما بارتفاع أسهم شركات قطاع العقارات 2.1 بالمئة.

وصعدت الأسهم الفرنسية أيضا 0.9 بالمئة تقريبا بعد أن كانت قد هبطت في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم الأسواق الوضع السياسي المضطرب عقب الانتخابات التشريعية يوم الأحد.

وفي الوقت نفسه، قال باول في ثاني أيام شهادته أمام الكونغرس إنه ليس مستعدا لاستنتاج أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو نسبة اثنين بالمئة، إلا أنه لديه "بعضا من الثقة بشأن ذلك".

وتترقب الأسواق في الوقت الحالي بيانات التضخم في يونيو في الولايات المتحدة وألمانيا غدا الخميس لتقييم توقيت خفض أسعار الفائدة المحتمل.

وقفزت أسهم شركة (كونجسبرج غروبن) النرويجية للفضاء الجوي والدفاع 11 بالمئة لتعتلي مؤشر الأسهم بعدما أفادت بوجود نمو قوي في الإيرادات وتحسن هوامش الربح ونمو الطلبيات المتراكمة في الربع الثاني.